Max Verstappen a luat decizia finală în legătură cu viitorul în Formula 1: "E timpul să oprim toate zvonurile"

Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen, cvadruplu campion mondial, a confirmat pentru prima dată că va rămâne la echipa Red Bull, după ce britanicul George Russell a recunoscut că este în pragul semnării unui nou contract cu Mercedes, scrie DPA.

Clauza de reziliere a contractului lui Verstappen cu Red Bull nu mai poate fi activată, după ce clasarea lui pe locul patru în Marele Premiu al Belgiei, duminica trecută, l-a asigurat că nu va coborî sub locul trei în Campionatul Mondial în pauza de vară care urmează Marelui Premiu al Ungariei din acest weekend.

Întrebat la Hungaroring dacă poate spune cu siguranță că va fi la Red Bull și în 2026, Verstappen a răspuns: "Da. Nu am spus niciodată nimic despre asta pentru că m-am concentrat doar să vorbesc cu echipa despre îmbunătățirea performanței noastre, idei de viitor și pentru anul viitor și de aceea nu am avut nimic de adăugat. Dar cred că este timpul să oprim toate zvonurile. Pentru mine a fost întotdeauna destul de clar că rămân aici și acesta a fost sentimentul general în echipă, pentru că mereu discutăm despre ce am putea face cu mașina, iar când nu ești interesat să rămâi, încetezi să mai vorbești despre astfel de lucruri, iar eu nu am făcut-o niciodată".

Luni, consilierul echipei Red Bull, Helmut Marko, a confirmat că Max Verstappen va continua să alerge pentru echipa austriacă și anul viitor. "Da, pot confirma că Max Verstappen va pilota pentru Red Bull în 2026", a declarat Marko pentru canalul RTL/ntv și pentru platforma sport.de în comunicat remis luni.

Cotidianul danez De Telegraaf relatase anterior că pilotul de 27 de ani nu mai ia în considerare să plece de la Red Bull după sezonul în curs.

Confirmarea exclude o mutare imediată la rivala Mercedes, care a făcut subiectul unor speculații intense timp de mai multe luni.

Verstappen are contract cu Red Bull până la finalul sezonului 2028, dar pare să fie nemulțumit de cum decurge sezonul, pierzând mult teren în fața celor doi piloți de la McLaren, liderul Oscar Piastri și Lando Norris.

