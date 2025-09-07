S-a încheiat Marele Premiu al Italiei. Cine s-a impus la Monza? Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2019

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a impus duminică pe circuitul de la Monza, câștigând Marele Premiu al Italiei la Formula 1.

Max Verstappen (Red Bull) a reușit cea de-a 66-a victorie din carieră și a 14-a dublă, după o cursă pe care a dominat-o fără probleme și în care piloții de la McLaren nu i-au pus probleme. Verstappen a ajuns la a treia victorie a sezonului și a contrazis tradiția care spune că, la Monza, pilotul care pleacă din pole-position nu câștigă cursa.

Locul secund a fost ocupat de Lando Norris (McLaren), iar Oscar Piastri (McLaren) a fost al treilea. Charles Leclerc (Ferrari) a terminat pe poziția a patra.

În calificări, Verstappen a reușit să intre în istorie, după ce a terminat un tur cu un timp de un minut și 18,792 secunde, record absolut pe circuitul italian. Este, de asemenea, pentru prima oară din 2019 când câștigă pilotul plecat din pole-position.

