Acuzaţii de viol în casa lui Michael Schumacher. Scandal uriaș în locuința fostului campion din Formula 1

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:35
357 citiri
Michael Schumacher FOTO Hepta

O asistentă medicală din echipa care se ocupă de Michael Schumacher acuză de viol un fost pilot australian apropiat de Mick Schumacher. Faptele descrise în detaliu de presupusa victimă s-ar fi petrecut la domiciliul septuplului campion mondial de Formula 1.

Pilotul australian apropiat de fiul septuplului campion de Formula 1 este acuzat că a violat o asistentă medicală în proprietatea familiei Schumacher din Gland (Elveţia), potrivit publicaţiei elveţiene 24 heures . Prietenul fostului component al echipei Haas (43 de curse între 2021 şi 2022) era găzduit de familia Schumacher datorită relaţiei sale bune cu Mick şi încercase să ajungă pe circuitele de Formula 1... fără succes. Presupusa victimă făcea parte din echipa medicală care se ocupa de Michael Schumacher după teribilul său accident de schi din 2013.

Faptele datează din 2019, când, în timpul unei petreceri, asistenta medicală în vârstă de aproximativ 30 de ani, care era în stare de ebrietate, ar fi ajuns în camera sa cu ajutorul a două persoane, printre care şi pilotul.

Apoi, inculpatul s-ar fi întors şi ar fi abuzat de ea de două ori, în timp ce ea era inconştientă. A doua zi, când s-a trezit, femeia de treizeci de ani, tulburată de anumite indicii fizice, l-a contactat pe acuzat şi a iniţiat o discuţie care i-ar fi confirmat suspiciunile faţă de pilot. Cu toate acestea, în ciuda îndoielilor sale, asistenta medicală a decis să nu spună nimic familiei Schumacher, de teamă să nu-şi piardă locul de muncă.

În 2022, presupusa victimă, concediată între timp de familie din motive necunoscute după trecerea pilotului australian prin Gland, a depus plângere. Inculpatul recunoaşte relaţia, dar asigură că raportul sexual a fost consimţit. Parchetul din Vaud a deschis o anchetă. Numai că pilotul, suspendat pentru dopaj, nu mai dă semne de viaţă de câteva luni. Această absenţă ar putea duce la amânarea procesului prevăzut la tribunalul din Nyon.

În ceea ce priveşte familia Schumacher, aceasta nu ar avea nicio legătură cu cazul, în afară de faptul că locuia la locul incidentului, şi nu este vizată de dosarul penal.

