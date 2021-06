Ultimele vesti despre recuperarea lui Michael Schumacher: "Il vad de cel putin doua ori pe luna"

"Il vad pe Michael cel putin de doua ori pe luna. Nu il las in pace. Pe el, pe Corinna, familia... am avut atat de multe experiente impreuna... Frumusetea a ceea ce am trait este parte din noi si continua", a spus Todt. Anul trecut, in septembrie, Jean Todt declara pentru PA ca Michael Schumacher ca nu crede ca sunt sanse ca fostul pilot sa ajunga sa fie in aceeasi forma ca inainte de accident. "L-am vazut pe Michael saptamana trecuta. Se lupta. Dumnezeule, stim ca a suferit un accident teribil la schi, care i-a cauzat multe probleme. Dar el are alaturi o sotie extraordinara, ii are pe copii, are asistente si tot ce ii putem dori este tot ce e mai bine pentru el si pentru familia sa. Tot ce pot face eu este sa le fiu aproape pana cand voi putea face ceva, iar apoi voi face acel lucru. Cred ca acesta este maximum pentru el. Daca sunt sanse sa il vedem cum era inainte de accident? Nu cred asta", a spus atunci Todt.Jean Todt, care era director sportiv la Ferrari in perioada in care Schumacher a castigat cinci din cele sapte titluri mondiale din cariera, este un apropiat al germanului.La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, in statiunea franceza Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble dupa ce a suferit un traumatism cranian sever si o hemoragie cerebrala. Pana la 16 iunie 2014, Schumacher a fost in coma. El a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicala de specialitate din Lausanne, iar in 9 septembrie 2014 a fost externat si mutat la locuinta sa din localitatea elvetiana Gland.