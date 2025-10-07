Mister în scandalul sexual care a zguduit Formula 1. Suma de bani cu care s-a ales reclamanta

Autor: Teodor Serban
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:23
2415 citiri
Mister în scandalul sexual care a zguduit Formula 1. Suma de bani cu care s-a ales reclamanta
Christian Horner. Foto: X Automobile Club de Monaco

Reclamanta care a iniţiat cazul de hărţuire ce a dus la demisia lui Christian Horner de la conducerea Red Bull şi-ar fi retras acuzaţiile în schimbul unei sume foarte mari de bani, relatează lefigaro.fr.

Pagina scandalului de hărţuire care l-a implicat pe Christian Horner la începutul anului 2024 a fost definitiv închisă în urmă cu câteva săptămâni. Directorul a părăsit echipa de Formula 1, fiind demis în iulie 2025 fără un motiv clar, dar cu o indemnizaţie de plecare de 92 de milioane de euro. Iar tânăra care l-a acuzat de „comportament inadecvat” şi-a găsit un nou loc de muncă în paddockul unei alte echipe.

Au fost efectuate două anchete în cadrul echipei lui Max Verstappen pentru a încerca să se clarifice această situaţie. Horner a fost achitat de acuzaţiile aduse împotriva sa şi nu s-a constatat nicio faptă de conduită necorespunzătoare faţă de angajată. Christian Horner, susţinut de soţia sa, fosta Spice Girl Geri Halliwell, şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia în acest episod care a zguduit lumea Formulei 1. S-a evocat ipoteza unei conspiraţii împotriva lui, rezultată dintr-o luptă pentru putere în cadrul structurii.

Daily Mail a dezvăluit luni că un acord ar fi permis în cele din urmă închiderea cazului cu reclamanta. Potrivit cotidianului britanic, tăcerea tinerei prezente la Marele Premiu de la Singapore, weekendul trecut, ar fi fost cumpărată cu suma de 3,4 milioane de euro şi obligaţia de a părăsi echipa odată ce acordul a fost obţinut. Cu toate acestea, presa nu precizează cine ar fi plătit această sumă. Echipa? Christian Horner însuşi? Un alt director? Rămâne un mister.

Christian Horner nu are intenţia să renunţe la Formula 1. Şeful echipei (între 2005 şi 2025) ar fi multiplicat apelurile pentru a găsi un post pe grila de start. Potrivit lui Andy Cowell, directorul echipei Aston Martin, britanicul ar fi sunat „aproape” toate echipele de pe grila de start pentru a se reangaja.

Cum a reușit un elev "obișnuit", de 16 ani, să strângă un milion de dolari pentru proiectul său AI: "Unii prieteni nu m-au crezut la început". Sfatul său pentru adolescenți
Cum a reușit un elev "obișnuit", de 16 ani, să strângă un milion de dolari pentru proiectul său AI: "Unii prieteni nu m-au crezut la început". Sfatul său pentru adolescenți
Inteligența artificială nu mai este doar domeniul marilor companii tehnologice. Tot mai mulți adolescenți din întreaga lume explorează acest univers digital și reușesc să transforme ideile...
Horoscop zilnic. Marți, 7 octombrie. Zodia care primește un cadou
Horoscop zilnic. Marți, 7 octombrie. Zodia care primește un cadou
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Dacă...
#formula 1, #scandal sexual, #Christian Horner, #bani, #reclamanta , #stiri Formula 1
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mister în scandalul sexual care a zguduit Formula 1. Suma de bani cu care s-a ales reclamanta
  2. Anunț de maximă importanță pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal
  3. Gică Hagi și Marius Șumudică râvnesc același post! "Se bat" pentru o echipă din Turcia
  4. Jucătorul naționalei lui Lucescu care nu știe limba română: ”O să învăț din dicționar”
  5. Dependența de care a scăpat Florinel Coman: ”Era terminat, îi plăcea prea mult apa, bea suc de struguri la nenorocire”
  6. Sorana Cîrstea, fără milă la Wuhan! Jelena Ostapenko a abandonat după un start fulgerător al româncei
  7. Meciuri tari pentru naționala României în noiembrie. Toate adversarele, calificate la CM 2027
  8. Verdict teribil pentru jucătorul Craiovei, după meciul cu FCSB
  9. Clipe dramatice pentru Emma Răducanu. Ce-a pățit la Wuhan Open
  10. S-a aflat adevărata cauză a decesului lui Felix Baumgartner. Nimeni nu se aștepta la această concluzie