Formula 1: piloții confirmați pentru noul sezon + singurele semne de întrebare

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 17:53
Oscar Piastri și Charles Leclerc FOTO X F1

Grila sezonului 2026 a Formula 1 este aproape completă. Asta după ce Mercedes a confirmat că George Russell și Andrea Kimi Antonelli vor fi piloții echipei în sezonul următor. Toto Wolff, șeful de la Mercedes, a spus că acordurile lor sunt multianuale.

Mai rămân doar patru semne de întrebare: unul la RedBull, două la Racing Bulls și unul la Alpine. Cadillac va debuta în premieră în noul sezon și se va baza pe Sergio Perez și Valtteri Bottas.

Lista completă a echipelor și piloților din 2026

McLaren

  • Lando Norris (contract pe mai multe sezoane)
  • Oscar Piastri (cel puțin până în 2028)

Mercedes

  • George Russell (nu este cunoscută durata)
  • Andrea Kimi Antonelli (nu este cunoscută durata)

  • Lewis Hamilton (2026, cu opțiune pentru 2027)
  • Charles Leclerc (contract pe mai multe sezoane)

RedBull

Williams

  • Alex Albon (contract pe mai multe sezoane)
  • Carlos Sainz (contract pe mai multe sezoane)

Racing Bulls

  • Urmează să fie anunțat
  • Urmează să fie anunțat

Aston Martin

  • Fernando Alonso (până în 2026)
  • Lance Stroll (contract pe mai multe sezoane)

Audi

  • Nico Hulkenberg (contract pe mai multe sezoane)
  • Gabriel Bortoleto (contract pe mai multe sezoane)

Haas

  • Oliver Bearman (contract pe mai multe sezoane)
  • Esteban Ocon (contract pe mai multe sezoane)

Alpine

  • Pierre Gasly (contract pe mai multe sezoane)
  • Urmează să fie anunțat

Cadillac

  • Valtteri Bottas (contract pe mai multe sezoane)
  • Sergio Perez (contract pe mai multe sezoane)

