Formula 1: piloții confirmați pentru noul sezon + singurele semne de întrebare

Grila sezonului 2026 a Formula 1 este aproape completă. Asta după ce Mercedes a confirmat că George Russell și Andrea Kimi Antonelli vor fi piloții echipei în sezonul următor. Toto Wolff, șeful de la Mercedes, a spus că acordurile lor sunt multianuale.

Mai rămân doar patru semne de întrebare: unul la RedBull, două la Racing Bulls și unul la Alpine. Cadillac va debuta în premieră în noul sezon și se va baza pe Sergio Perez și Valtteri Bottas.

Lista completă a echipelor și piloților din 2026

McLaren

Lando Norris (contract pe mai multe sezoane)

Oscar Piastri (cel puțin până în 2028)

Mercedes

George Russell (nu este cunoscută durata)

Andrea Kimi Antonelli (nu este cunoscută durata)

Lewis Hamilton (2026, cu opțiune pentru 2027)

Charles Leclerc (contract pe mai multe sezoane)

RedBull

Max Verstappen (până în 2028)

Urmează să fie anunțat

Williams

Alex Albon (contract pe mai multe sezoane)

Carlos Sainz (contract pe mai multe sezoane)

Racing Bulls

Urmează să fie anunțat

Urmează să fie anunțat

Aston Martin

Fernando Alonso (până în 2026)

Lance Stroll (contract pe mai multe sezoane)

Audi

Nico Hulkenberg (contract pe mai multe sezoane)

Gabriel Bortoleto (contract pe mai multe sezoane)

Haas

Oliver Bearman (contract pe mai multe sezoane)

Esteban Ocon (contract pe mai multe sezoane)

Alpine

Pierre Gasly (contract pe mai multe sezoane)

Urmează să fie anunțat

Cadillac

Valtteri Bottas (contract pe mai multe sezoane)

Sergio Perez (contract pe mai multe sezoane)

