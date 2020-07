Alex Zanardi a fost operat pentru a patra oara

Interventia chirurgicala a fost efectuat sambata, in spitalul milanez San Raffaele, unde Zanardi a fost mutat cu o zi inainte de la clinica Santa Maria alle Scotte din Siena (Toscana), in care s-a aflat incepand din 19 iunie.Spitalul din Milano a explicat intr-un comunicat dat publicitatii luni ca sportivul "a fost supus unei delicate proceduri neurochirurgicale" pentru a trata "unele complicatii tardive cauzate de o leziune primara la cap".Testele clinice si radiologice la care a fost supus Zanardi au confirmat succesul operatiei, desi fostul pilot se afla in continuare internat in Unitatea de Terapie Intensiva Neurochirurgicala, iar conditia sa este "stabila".Zanardi, nascut la Bologna in 1966, participa la cursa "Obiettivo Tricolor", pe 19 iunie, cand a pierdut controlul bicicletei sale modificate si s-a lovit cu capul de un camion care circula pe contrasens, pe o sosea din apropiere de Pienza, la sud-est de Siena. El a fost transportat cu un elicopter la spitalul Le Scotte din Siena, unul dintre cele mai prestigioase centre de sanatate din Italia, unde a fost supus unei operatii delicate de trei ore la cap.In varsta de 53 ani, Alex Zanardi a fost dublu campion in Champ Car (actualul IndyCar), in 1997 si 1998. El a luat startul in 41 de Mari Premii de Formula 1, in marea majoritate sub culorile echipei Lotus, intre 1991 si 1999.Fostul pilot a devenit una dintre marile figuri ale handisportului, dupa ce i-au fost amputate ambele picioare, in 2001, in urma unui teribil accident produs in timpul unei curse pe circuitul german Lausitzring.