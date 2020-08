Valtteri Bottas, cel mai rapid in primele antrenamente pentru Marele Premiu aniversar al Formulei 1

Monoposturile Mercedes au fost cele mai rapide, Bottas, care a semnat pana in 2021 cu Sagetile argintii, fiind inregistrat cu timpul de 1 min 26 sec 166/1000, in cel mai rapid tur de circuit al sau, in timp ce campionul mondial en titre, britanicul Lewis Hamilton , a scos al doilea timp, la 138/1000 in urma lui Bottas.Hamilton a castigat ultimele trei curse de Formula 1, inclusiv Marele Premiu al Marii Britanii, desfasurat in weekend-ul trecut, avand un avans de 30 de puncte fata de coechipierul sau in ierarhia generala a pilotilor.Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost al treilea, in timp ce germanul Nico Huelkenberg, care il inlocuieste pe mexicanul Sergio Perez (pozitiv la coronavirus) la Racing Point, a reusit un remarcabil loc patru.Federatia Internationala de Automobilism a sanctionat vineri echipa Racing Point cu 15 puncte in clasamentul constructorilor, pentru incalcarea regulilor legate de designul monopostului sau.Cei doi piloti ai echipei Ferrari , Charles Leclerc si Sebastian Vettel , s-au clasat pe locurile cinci, respectiv sapte, incadrandu-l pe thailandezul Alexander Albon (Red Bull).Rezultatele primei sedinte de antrenamente libere de vineri:Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 1:26.166 (21 de tururi);Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:26.304 (23);Max Verstappen (Olanda/Red Bull- Honda ) 1:26.893 (24);Nico Huelkenberg (Germania/Racing Point-Mercedes) 1:26.942 (25);Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:27.062 (20);Alexander Albon (Thailanda/Red Bull-Honda) 1:27.280 (22);Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:27.498 (21);Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) 1:27.539 (26);Daniil Kviat (Rusia/AlphaTauri-Honda) 1:27.653 (27);Esteban Ocon (Franta/ Renault ) 1:27.701 (23);Pierre Gasly (Franta/AlphaTauri-Honda) 1:27.707 (23);Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Renault) 1:27.846 (26); Romain Grosjean (Franta/Haas-Ferrari) 1:27.908 (26);Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren-Renault) 1:28.138 (28);George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) 1:28.170 (24);Nicholas Latifi (Canada/Williams-Mercedes) 1:28.226 (24);Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:28.511 (23); Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:28.655 (24);Robert Kubica (Polonia/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:28.960 (22);Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1:29.319 (17).