Un fost pilot din Formula 1, vicecampion mondial, internat in spital cu probleme grave

Reutemann era internat de miercuri la Santa Fe, insa el a fost transferat cu un elicopter medical la Rosario, la un spital privat.La spitalul din Santa Fe, hemoragia digestiva din cauza careia barbatul a ajuns la terapie intensiva a fost oprita initial, insa sambata s-a descoperit ca sangerarea continua, astfel ca s-a decis transferul la Rosario.Carlos Reutemann a concurat in Formula 1 pentru echipele Brabham, Ferrari , Lotus si Williams, si a reusit 12 victorii si 45 de clasari pe podium. In 1981, cand concura pentru Williams, el a terminat campionatul mondial pe locul doi, la un punct de campionul brazilian Nelson Piquet. In 1975, 1978 si 1980, Reutemann a incheiat sezonul de F1 pe locul trei.Reutemann a fost in doua randuri guvernatorul provinciei Santa Fe, iar apoi a fost ales si reales in senatul Argentinei.