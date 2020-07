Fernando Alonso revine in Formula 1

Alonso, in varsta de 38 ani, va concura astfel din nou in Formula 1, pe care a parasit-o la finele lui 2018, dupa patru sezoane fara glorie la McLaren.Campion al lumii in 2005 si 2006 cu Renault, inainte de a se angaja pentru prima oara la McLaren (2007), pilotul spaniol a revenit ulterior la echipa franceza (2008-2009), dupa care a petrecut cinci sezoane la Ferrari (2010-2015), fara sa reuseasca sa mai castige un nou titlu.Renault se afla in cautarea unui inlocuitor pentru australianul Daniel Ricciardo, care se va alatura din sezonul viitor echipei McLaren, unde il asteapta un contract "pe mai multi ani".Site-ul de specialitate Motorsport.com anunta la randul sau ca Fernando Alonso va reveni sub culorile echipei Renault, in baza unui acord pe doi ani, valabil pentru sezoanele 2021 si 2022.