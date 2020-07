Formula 1: Hamilton poate dobori mai multe recorduri ale lui Schumacher

Ziare.

com

Hamilton, 35 ani, sextuplu campion mondial, poate egala in acest an recordul de titluri mondiale cucerite de Michael Schumacher in perioadele 1994-1995 respectiv 2000-2004 (7). Doar alti doi piloti in activitate sunt fosti campioni mondiali inainte de startul noului sezon: germanul Sebastian Vettel (2000, 2001, 2002, 2003), 32 ani, si finlandezul Kimi Raikkonen (2007), 40 de ani.Cu 84 curse castigate, britanicul este la 7 victorii de recordul germanului (91 victorii, din 307 starturi) si poate deveni noul reper al Formulei 1 in materie de succese, daca nu in acest sezon, poate in urmatorul. In acest clasament, treapta a treia ii apartine lui Vettel, cu 53 victorii.Recordul de 155 podiumuri al lui Schumacher este de asemenea vizat de Hamilton (151), care in cele 21 de curse din 2019 a ratat doar de patru ori sa ia parte la premiere. Al treilea in acest clasament este tot Vettel, cu 120 podiumuri.Un alt record al germanului, cu 22 de triple ( pole position , cel mai rapid tur si victorie), pare mai greu de batut de Hamilton, care este al doilea cu 15 hat-trick-uri.In ce priveste recordul cu cele mai rapide tururi in cursa , performanta lui Schumacher (77) este de neatins in acest sezon pentru britanic ce numara deocamdata 47, urmat Raikkonen cu 46 si de Vettel cu 38.Britanicul detine deja recordurile de pole position (88), urmat de Schumacher (68) si pe cel al startului din prima linie (145), unde l-a devansat tot pe fostul campion german (116).Michael Schumacher detine alaturi de brazilianul Rubens Barrichello recordul de sezoane disputate in Formula (19), in timp ce Hamilton va fi in 2020 doar la al 14-lea sezon in elita.