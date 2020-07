Hamilton spune ca nu le-a cerut pilotilor din Formula 1 sa ingenuncheze

Nimeni nu ar trebui sa fie fortat intr-un scenariu in care trebuie sa ingenuncheze. Niciodata nu am propus si cerut nimanui sa puna genunchiul pe pamant. Niciodata nu am adus in discutie asta.A fost mentionata de F1 si GPDA (n.r. - Asociatia pilotilor din F1). Sebastian Vettel si Romain Grosjean au intrebat pilotii si au fost mai multi care au spus ca nu ar face-o. Sunt cu adevarat recunoscator pentru cei care au facut-o impreuna cu mine. Este un mesaj puternic, dar indiferent ca ingenunchezi sau nu ingenunchezi, asta nu va schimba lumea.Este o problema mai mare decat asta. Fiecare a avut dreptul la propria alegere personala si asta am simtit ca trebuie sa fac. Nu vreau ca oamenii sa se simta fortati. Vreau ca oamenii sa fie entuziasmati ca fac parte din schimbare", a spus pilotul in varsta de 35 de ani, potrivit mirror.co.uk.Gestul de a pune un genunchi pe pamant a aparut in NFL, cand jucatorul Colin Kaepernick a ingenuncheat in timpul intonarii imnului national al SUA pentru a atrage atentia asupra problemelor legate de egalitatea rasiala si de brutalitatea politiei. De atunci, gestul a fost adoptat in timpul protestelor globale fata de rasism, provocate de moartea in custodia politiei a barbatului afro-american neinarmat George Floyd, in luna mai.Hamilton a precizat ca a vorbit cu Kaepernick pe aceasta tema in urma cu cativa ani si ca si-a propus sa concureze la Marele Premiu al SUA cu o casca care sa reflecte sprijinul sau: "Aveam o casca rosie cu numarul lui in partea de sus. Dar atunci am fost redus la tacere si am spus sa nu il sustin, ceea ce as spune ca regret."Lewis Hamilton nu a dezvoltat subiectul, dar o sursa apropiata lui a declarat pentru BBC Sport ca decizia sa de a nu purta acea casca in cursa de la Austin, Texas, s-a bazat pe sfaturile ca, daca va face acest lucru, ar putea avea probleme cu intrarea in SUA, unde petrece mult timp. EchipaMercedes si-a schimbat nuanta masinilor de la argintiu la negru in acest sezon, pentru a sustine diversitatea si lupta impotriva rasismului, iar F1 si FIA au lansat o actiune pentru cresterea egalitatii in sporturile cu motor.Hamilton a abordat, de asemenea, confuzia dintre sloganul "Black Lives Matter", pe care l-a purtat pe un tricou inainte de cursa, si organizatia politica cu acelasi nume, care a provocat controverse in ultima saptamana, cu tweet-uri despre Palestina si despre taierea fondurilor politiei."Anumiti oameni fac mesajul mai politic decat este. Exista Black Lives Matter UK care a vorbit despre mai mullte probleme politice.Dar oamenii de la mitinguri si oamenii care marsaluiesc lupta pentru o singura cauza si asta este pentru egalitate. Nu este un lucru politic pentru ei. Cand port tricoul, asta este ceea ce sustin. Nu sustin neaparat miscarea politica. Aceasta este ceva complet diferit, de aceea este important sa incercam sa le pastram separat", a afirmat singurul pilot de culoare din F1.Inaintea cursei de la Spielberg, pilotii de Formula 1 s-au adunat pe linia de start, pentru a-si arata angajamentul in favoarea luptei impotriva rasismului.Purtand tricouri negre cu mesajul "End Racism (n.r. - Sfarsit rasismului)", sase piloti , Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Danil Kvyat, Antonio Giovinazzi si Kimi Raikkonen , au ramas in picioare si 14 au ingenuncheat, in semn de sprijin pentru miscarea Black Lives Matters, in timpul unui moment de reculegere. Hamilton a purtat un tricou negru, inscriptionat cu Black Lives Matters."Sunt foarte angajat in favoarea egalitatii si luptei impotriva rasismului.Dar cred ca fiecare are dreptul de a se exprima la un moment dat si intr-un mod care i se potriveste. Nu voi ingenunchea astazi, dar respect si sustin alegerile personale pe care fiecare pilot le face #WeRaceAsOne #EndRacism", a explicat Verstappen."Cred ca mai mult conteaza faptele si comportamentele in viata noastra de zi cu zi, decat gesturi formale care ar putea fi considerate controversate in unele tari.Nu voi ingenunchea, dar acest lucru nu inseamna deloc ca sunt mai putin angajat decat altii in lupta impotriva rasismului", a spus, la randul lui, Leclerc.Hamilton a ocupat locul 4 in cursa austriaca, dupa coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas, care a trecut primul linia de sosire, dupa monegascul Charles Leclerc ( Ferrari ), clasat al doilea, si dupa britanicul Lando Norris (McLaren- Renault ).