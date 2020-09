Miniserie bazata pe viata pilotului Ayrton Senna, pregatita de Netflix

Miniseria, care va fi centrata pe relatiile si personalitatea lui Senna, va incepe de la debutul carierei lui, cand s-a mutat in Anglia, si va culmina cu tragicul accident de la Imola (Italia), in care a murit.Compania braziliana Gullane va produce miniseria pentru Netflix, iar familia Senna va fi implicata in proiect. Miniseria va fi filmata in casa din statul Sao Paulo in care a crescut, dar si in locatii internationale."Vom spune o poveste pe care doar cativa oameni o cunosc despre el. Familia Senna este angajata sa faca acest proiect unic si fara precedent", a transmis Viviane Senna, sora lui Ayrton.Maria Angela de Jesus, reprezentant al Netflix in Brazilia, a spus: "Senna si-a inceput calatoria in Sao Paulo si a cucerit lumea. Suntem onorati sa prezentam calatoria lui tuturor fanilor, oriunde s-ar afla ei. Ayrton Senna a lasat o mostenire care traverseaza generatii si granite".Miniseria va fi filmata in limbile engleza si portugheza.