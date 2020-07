Niciun caz de coronavirus in Formula 1

FIA si Formula 1 au precizat prin intermediul unui comunicat ca in perioada de referinta au fost testate la noul coronavirus un numar de 4.032 de persoane, rezultatele fiind in totalitate negative.Rezultatele testelor urmatoare din Formula 1 vor fi facute publice saptamanal.Editia 2020 a Campionatului Mondial de Formula 1 trebuia sa debuteze la jumatate lunii martie, in Australia, insa sezonul a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus.Marele Premiu al Austriei, programat duminica pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg este prima dintr-o serie de opt curse programate in Europa, cu portile inchise, pana la inceputul lunii septembrie.Conducerea Formulei 1 ar dori organizarea a 15-18 curse pana in decembrie, dar opt Mari Premii sunt suficiente pentru incoronarea unui campion mondial, potrivit regulilor in vigoare ale Federatiei Internationale de Automobilism.