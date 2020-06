Peste 10.000 de teste pentru depistarea noului coronavirus vor fi efectuate la cursele de Formula 1 din Austria

Ziare.

com

Centrele de testare au fost deschise pe circuitul Red Bull Ring de la Spielberg, unde pot fi efectuate 12.000 de recoltari pe parcursul celor doua week-end-uri de cursa Probele vor fi transportate de doua ori pe zi la un laborator din Ebersberg, Germania, care va ramane deschis 24 de ore pe zi. Rezultatele vor fi cunoscute intre 16 si 24 de ore de la efectuarea testelor.Implementarea unor masuri sanitare stricte a permis organizatorilor Formulei 1 sa inceapa sezonul la 5 iulie, cu Marele Premiu al Austriei, fara spectatori.Circa 3.000 de persoane vor la circuit fi in fiecare weekend si fiecare persoana trebuie sa aiba un test negativ cu cel mult patru zile inainte de sosire.Alte sase curse vor avea loc cu portile inchise pe continentul european, pana la 6 septembrie.Restul sezonului nu este cunoscut deocamdata, insa conducatorii F1 ar dori sa poata organiza intre 15 si 18 curse in acest an.