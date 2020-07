Pilotul de Formula 1 Sergio Perez, pozitiv la Covid-19, rateaza Grand Prix-ul Marii Britanii

''Sergio e bine din punct de vedere fizic si psihic, dar va trebui sa ramana izolat, conform directivelor autoritatilor competente de sanatate publica, siguranta prioritara pentru echipa si pentru sport'', a anuntat echipa britanica.Mexicanul este primul pilot de Formula 1 testat pozitiv la coronavirus de la inceputul acestui sezon bulversat de pandemie, care a debutat pe 5 iulie in Austria.Perez a fost deja izolat dupa un prim test ''neconcludent'' inaintea primelor antrenamente libere care premerg etapa a patra a sezonului, care va avea loc pe circuitul de la Silvestone.Echipa sa a precizat ca Perez nu a revenit in tara natala dupa Marele Premiu al Ungariei, desfasurat in urma cu zece zile.Coechipierul sau canadian Lance Stroll a fost singurul pilot al echipei Racing Point prezent la conferinta de presa de joi.De la instaurarea testelor de depistare a infectiilor cu coronavirus, la finalul lunii iunie, doar doua cazuri pozitive au fost identificate in Formula 1, iar acestea au privit doi angajati ai circuitului Hungaroring.Directorul general al Formulei 1, Chase Carey, a declarat inaintea primei curse a sezonului ca niciun Mare Premiu nu va fi anulat din cauza unui caz pozitiv la coronavirus.Protocolul anti-coronavirus instituit de Formula One, organizatorul Campionatului Mondial, prevede ca tot personalul sa fie testat inaintea fiecarui Mare Premiu si la fiecare cinci zile. Pana in prezent au fost efectuate peste 15.de teste.In varsta de 30 de ani, Sergio Perez ar urma sa fie inlocuit de coechipierul si compatriotul sau Esteban Gutierrez sau de belgianul Stoffel Vandoorne pentru cursa de duminica.Dupa primele trei etape ale sezonului (Austria, Stiria si Ungaria), desfasurate fara spectatori, Perez ocupa locul sase in clasamentul pilotilor.