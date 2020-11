Cum se simte fostul pilot Alex Zanardi dupa trei operatii la cap

Zanardi, in varsta de 54 de ani, este intr-o stare fizica si neurologica suficient de stabila pentru a putea fi transferat la un alt spital, se arata intr-un comunicat al Spitalului San Raffaele din Milano.Transferul la spitalul aflat la aproximativ 250 de kilometri de cel in care fostul pilot se afla acum ii permite lui Zanardi sa fie mai aproape de casa.Zanardi, cvadruplu medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice in probe de handcycling, a fost transportat in stare grava la spitalul din Siena, la 19 iunie, cu elicopterul, dupa un accident la o etapa din Toscana, cand a pierdut controlul bicicletei, s-a rostogolit de doua ori si s-a izbit de un camion.El a fost plasat atunci in coma artificiala si supus la trei operatii la cap. Dupa o luna la Siena, Zanardi a fost internat la terapie intensiva la Milano.