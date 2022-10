Cum arată podiumul Formulei 1, după cursa din Singapore

Pilotul mexican Sergio Perez (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al statului Singapore, desfăşurat duminică în nocturnă pe circuitul stradal de la Marina Bay, obţinând cu această ocazie a patra sa victorie în Campionatul Mondial de Formula 1.

Perez (31 ani) l-a devansat cu 7,5 secunde pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari), plecat din pole position, în timp ce pe poziţia a treia s-a clasat celălalt pilot al scuderiei Ferrari, spaniolul Carlos Sainz, la 15,3 secunde.

Victoria mexicanului urmează să fie confirmată de comisarii cursei din Singapore, care anchetează o posibilă infracţiune comisă de Perez în timp ce "safety car"-ul se afla pe circuit.

Campionul mondial en titre şi actualul lider al clasamentului general, olandezul Max Verstapen (Red Bull), a încheiat pe poziţia a şaptea cursa din Singapoare, al cărei start a fost amânat cu aproximativ o oră din cauza ploii.

Verstappen, care are un avans de 104 puncte faţă de Leclerc în clasamentul piloţilor din Marele Circ, a ratat o primă şansă de a-şi trece în palmares al doilea titlu mondial consecutiv.

Spaniolul Fernando Alonso (Alpine), dublu campion mondial (2005, 2006), a doborât recordul istoric de curse disputate în Formula 1, după ce a luat duminică startul în al 350-lea său Mare Premiu, chiar dacă nu a reuşit să încheie cursa din Singapore, abandonând în al 21-lea tur, din cauza unei probleme mecanice.

Următoarea etapă a Mondialului de Formula 1, va avea loc duminica viitoare (9 octombrie), pe circuitul de la Suzuka.

Clasamentul Marelui Premiu al statului Singapore:

1. Sergio Perez (Mexic/Red Bull) 2h 02:15.238

2. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) + 7.595

3. Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari) +15.305

4. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) +26.133

5. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren) +58.282

6. Lance Stroll (Canada/Aston Martin) +61.330

7. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +63.825

8. Sebastian Vettel (Germania/Aston Martin) +65.032

9. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) +66.515

10. Pierre Gasly (Franţa/Alpha Tauri) +74.576

....

Clasamentul piloţilor:

1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 341 puncte

2. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 237

3. Sergio Perez (Mexic/Red Bull) 235

4. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 203

5. Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari) 202

6. Lewis Hamilton (Maera Britanie/Mercedes) 170

....

Clasamentul constructorilor:

1. Red Bull 576 puncte

2. Ferrari 439

3. Mercedes 373

4. McLaren 129

5. Alpine 125

6. Alfa Romeo 52

