Formula 1: Surpriză! Max Verstappen a ratat pole-position-ul din Italia. Cine va porni primul

Britanicul Lando Norris (McLaren) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Italiei, a 16-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Pentru Norris este al doilea pole position consecutiv şi al patrulea din acest sezon.

Pe locul doi în calificări s-a clasat colegul lui Norris la McLaren, Oscar Piastri. Pe trei a terminat George Russell (Mercedes), pe patru Charles Leclerc (Ferrari), pe cinci Carlos Sainz (Ferrari), pe şase Lewis Hamilton (Mercedes), pe şapte Max Verstapen (Red Bull), pe opt Sergio Perez (Red Bull), pe nouă Alexander Albon (Williams) şi pe zece Nico Hulkenberg (Haas).

An absolutely BREATHTAKING qualifying session 😮‍💨

And here's the result at the end of it! 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iX9mO7W5ck