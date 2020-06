Marele Premiu de F1 al Canadei ar putea figura in calendarul sezonului 2020

Ziare.

Sursa citeaza precizeaza ca evenimentul va avea loc la 11 octombrie si sustine ca grand prix-ul de pe Insula Notre-Dame s-ar putea desfasura cu spectatori. Nu ar fi o premiera organizarea unei curse toamna in Canada. In 1978, la prima sa editie la Montreal, grand prix-ul canadian a avut loc la 8 octombrie.In acest an, MP al Canadei era programat la 14 iunie, dar a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus, la fel ca multe alte curse.Administratorii drepturilor comerciale ale Formulei 1 au dat publicitatii deocamdata un calendar cu opt curse, toate europene, sezonul urmand a incepe la 5 iulie in Austria.Pentru restul lumii, se mai discuta organizarea de mari premii la Shanghai, in Bahrain, in Rusia si la Abu Dhabi.