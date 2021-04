"Cat beam eu 2 shoturi, Gabi Tamas bea 10. Un mare profesionist". Fotbalistul, aproape de bataie cu o vedeta TV

Fotbalistul de la FC Voluntari a oferit episoade fabuloase, care au intrat in istoria showbiz-ului romanesc.Unul dintre ele a fost legat de un conflict cu vedeta tv de la Antena 1, Mihai Bendeac Cei doi au fost la un pas de bataie intr-un club din Bucuresti din cauza consumului de bauturi alcoolice."Eram intr-o stare foarte nasoala! Era cinci dimineata, eram in Centrul Vechi, in Vintage. Eu ma imbatasem foarte tare, el se imbatase foarte tare si stiu ca la un moment dat si-a dat tricoul jos si-a zis: Hai sa ne batemCred ca eram cu o fata, o colega, care i-a spus ceva, el i-a raspuns urat si atunci mi-am dat si eu tricoul jos. Era o diferenta intre cum arata Gabi Tamas si cum aratam eu. Ha, ha, ha! Au intervenit bodyguarzii si ne-am despartit amiabil pana la urma.Cat beam eu 2 shoturi, Tamas bea 10. Adica era... Am zic, vezi domne, ce inseamna totusi profesionistul! Un mare profesionist. Un mare profesionist Si la bautura, si la fotbal", a povestit Mihai Bendea la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", de la gsp Ajuns la 37 de ani, Gabi Tamas a lasat-o mai moale cu petrecerile si joaca fotbal in continuare in Liga 1 , la FC Voluntari.