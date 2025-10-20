Formula 1: sancțiune pentru RedBull după Marele Premiu din SUA! S-au încălcat procedurile de la start

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:14
261 citiri
Max Verstappen s-a impus la Austin FOTO X Formula 1

Echipa de Formula 1 Red Bull a fost sancţionată de Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) după Marele Premiu al Statelor Unite, disputat în acest weekend la Austin.

Echipa a primit o amendă de 50.000 de euro, jumătate din sumă fiind suspendată până la sfârşitul sezonului 2025, pentru încălcarea regulamentului sportiv înainte de startul cursei.

Conform raportului comisiei, un membru al echipei Red Bull s-a întors într-o zonă interzisă a grilei, lângă poziţia McLaren-ului lui Lando Norris, după începerea turului de formare. În acel moment, oficialii închideau deja poarta de acces („gate well area”), o zonă care devine strict reglementată odată ce procedura de start a fost declanşată.

FIA a considerat că această intruziune constituie o încălcare a normelor de siguranţă, prevăzute la articolul 12.2.1.i din Codul Sportiv Internaţional, care sancţionează nerespectarea instrucţiunilor date de oficiali.

Deşi natura exactă a intervenţiei nu a fost precizată în comunicat, mai multe surse din padocck au declarat pentru Reuters că McLaren a plasat un reper pe sol pentru a-l ajuta pe Lando Norris să-şi poziţioneze corect maşina pe grila de start şi că un angajat al Red Bull ar fi vrut să îl îndepărteze.

Comisarii au subliniat caracterul potenţial periculos al faptei, recunoscând totodată că a fost vorba de o eroare izolată, fără intenţie rău intenţionată. De aceea, amenda de 25.000 de euro este suspendată, cu condiţia ca până la sfârşitul sezonului să nu se mai producă incidente similare.

Această sancţiune nu a avut niciun impact sportiv asupra rezultatului weekendului. Plecat din pole position, Max Verstappen s-a impus la Austin, înregistrând a cincea victorie a sezonului. Olandezul ocupă acum locul al treilea în clasamentul general şi poate încă spera să câştige titlul.

De partea sa, Red Bull continuă să acumuleze puncte preţioase în clasamentul constructorilor, ocupând în prezent locul patru, dar apropiindu-se rapid de Ferrari (locul 3) şi Mercedes (locul 2).

#formula 1, #red bull, #marele premiu, #Austin, #sanctiuni , #stiri Formula 1
