O nouă forță se naște în Formula 1: a "achiziționat" doi mari campioni

Mexicanul Sergio Pérez şi finlandezul Valtteri Bottas vor fi piloţii oficiali ai Cadillac în Formula 1 în sezonul viitor, a anunţat, marţi, echipa americană, care va deveni în 2026 a 11-a echipă din grilă.

Cei doi, în vârstă de 35 de ani, vor reveni în categoria regină a sportului auto la un an după ce au părăsit-o. Câştigător a şase Grand Prix-uri, Pérez a fost îndepărtat de Red Bull la sfârşitul anului 2024, după patru sezoane petrecute în calitate de coechipier al quadruplului campion mondial olandez Max Verstappen.

El a terminat sezonul trecut pe un loc opt în campionatul piloţilor.

Bottas, care are la activ peste 240 de GP în F1, dintre care zece victorii cu Mercedes, a părăsit Sauber anul trecut după trei sezoane la volanul unui monopost Alfa Romeo (devenit Sauber la începutul anului 2024) şi unde nu a obţinut niciodată mai mult decât un loc zece în campionat (în 2022). Anul acesta s-a întors la Mercedes, în calitate de pilot de rezervă. „Angajarea a doi piloţi foarte experimentaţi, precum Bottas şi Checo (porecla lui Pérez), este un semn de îndrăzneală”, a afirmat şeful viitoarei echipe, Graeme Lowdon, citat într-un comunicat.

Cadillac, care aparţine gigantului american General Motors şi va fi echipat cu motoare Ferrari, a primit la începutul lunii martie aprobarea finală din partea Federaţiei Internaţionale de Automobilism şi a Formulei 1 pentru a se alătura grilei de start în 2026, an care va marca şi intrarea în vigoare a unei noi reglementări tehnice.

În acelaşi timp, Graeme Lowdon a asigurat mai multe mass-media, printre care AFP, că ambiţiile noii sale echipe sunt „cu adevărat nelimitate”, dar vor fi „confruntate cu realitatea unui sport dificil”.

