O nouă forță se naște în Formula 1: a "achiziționat" doi mari campioni

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 26 August 2025, ora 17:52
5 citiri
O nouă forță se naște în Formula 1: a "achiziționat" doi mari campioni
Valtteri Bottas și Sergio Perez FOTO X Cadillac

Mexicanul Sergio Pérez şi finlandezul Valtteri Bottas vor fi piloţii oficiali ai Cadillac în Formula 1 în sezonul viitor, a anunţat, marţi, echipa americană, care va deveni în 2026 a 11-a echipă din grilă.

Cei doi, în vârstă de 35 de ani, vor reveni în categoria regină a sportului auto la un an după ce au părăsit-o. Câştigător a şase Grand Prix-uri, Pérez a fost îndepărtat de Red Bull la sfârşitul anului 2024, după patru sezoane petrecute în calitate de coechipier al quadruplului campion mondial olandez Max Verstappen.

El a terminat sezonul trecut pe un loc opt în campionatul piloţilor.

Bottas, care are la activ peste 240 de GP în F1, dintre care zece victorii cu Mercedes, a părăsit Sauber anul trecut după trei sezoane la volanul unui monopost Alfa Romeo (devenit Sauber la începutul anului 2024) şi unde nu a obţinut niciodată mai mult decât un loc zece în campionat (în 2022). Anul acesta s-a întors la Mercedes, în calitate de pilot de rezervă. „Angajarea a doi piloţi foarte experimentaţi, precum Bottas şi Checo (porecla lui Pérez), este un semn de îndrăzneală”, a afirmat şeful viitoarei echipe, Graeme Lowdon, citat într-un comunicat.

Cadillac, care aparţine gigantului american General Motors şi va fi echipat cu motoare Ferrari, a primit la începutul lunii martie aprobarea finală din partea Federaţiei Internaţionale de Automobilism şi a Formulei 1 pentru a se alătura grilei de start în 2026, an care va marca şi intrarea în vigoare a unei noi reglementări tehnice.

În acelaşi timp, Graeme Lowdon a asigurat mai multe mass-media, printre care AFP, că ambiţiile noii sale echipe sunt „cu adevărat nelimitate”, dar vor fi „confruntate cu realitatea unui sport dificil”.

Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare. Pachetul doi de măsuri fiscale, în vizorul președintelui SURSE
Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare. Pachetul doi de măsuri fiscale, în vizorul președintelui SURSE
Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare de marţi, 26 august, care are loc la Palatul Victoria şi unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care...
AUR anunță „verificarea” averii lui Nicușor Dan: „Suspendarea lui va deveni mai simplă”
AUR anunță „verificarea” averii lui Nicușor Dan: „Suspendarea lui va deveni mai simplă”
Partidul AUR se pregătește să inițieze demersuri pentru verificarea averii lui Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut de către avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar din partea partidului de...
#formula 1, #Sergio Perez, #Valtteri Bottas, #Cadillac , #stiri Formula 1
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alex Baluta prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son si Hugo Lloris

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O nouă forță se naște în Formula 1: a "achiziționat" doi mari campioni
  2. Carlos Alcaraz, în polemica momentului la US Open: ”A spus că este urâtă? Știu că minte. Știu că îi place”
  3. Cât au câștigat echipele la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025? Cifrele sunt uluitoare
  4. Reacție în scandalul presupusei relații dintre Gigi Becali și Tania Budi: ”Și dacă a fost, ce treabă are el? Ăsta nu va fi iertat de tot neamul de machedoni”
  5. Unde a ajuns să joace Nemanja Matic. A scris istorie la Manchester United și Chelsea
  6. Decizie de ultim moment luată de UEFA, înainte de Universitatea Craiova - Bașakșehir. Ultima oară s-a întâmplat asta în 2022
  7. O jucătoare legendară s-a retras din tenis. Ultimul meci: o înfrângere la US Open
  8. Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită”
  9. Premieră: orașul din România care se pregătește să găzduiască un turneu ATP
  10. Nelu Varga intervine în cazul Louis Munteanu, care "a dezertat" de la echipă