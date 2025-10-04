Formula 1, în Singapore. Cine i-a luat fața campionului Verstappen în calificări

Autor: Teodor Serban
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 20:49
Formula 1, în Singapore. Cine i-a luat fața campionului Verstappen în calificări
George Russell FOTO F1

George Russell (Mercedes) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu din Singapore, a 18-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pentru Russell este al doilea pole position din acest sezon, după cel din Canada, din etapa a zecea.

“Este extraordinar să fiu pe pole position. Ieri a fost o zi foarte dificilă din multe motive, aşa că este minunat să revin şi să obţin un rezultat bun. Ştiam că maşina are potenţial, Kimi a făcut o treabă excelentă şi m-a inspirat ceea ce a făcut”, a declarat Russell.

În calificările de sâmbătă, pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull), pe trei a terminat Oscar Piastri (McLaren), pe patru Kimi Antonelli (Mercedes) şi pe cinci Lando Norris (McLaren).

Tot 10 este completat de Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) şi Fernando Alonso (Aston Martin).

