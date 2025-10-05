Formula 1 în Singapore: s-a câștigat titlul mondial!

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 17:04
Formula 1 în Singapore: s-a câștigat titlul mondial!
McLaren a câștigat titlul la constructori

Englezul George Russell (Mercedes) a dominat de o manieră categorică Marele Premiu al statului Singapore.

George Russell a câștigat fără emoții Marele Premiu al statului Singapore și a obținut a cincea cursă a carierei.

Russell a fost urmat de campionul mondial Max Verstappen și de piloții McLaren - Lando Norris și Oscar Piastri.

Punctele obținute de Norris și Piastri sunt suficiente pentru ca McLaren să își adjudece titlul la constructori, având deja o distanță imensă față de Mercedes și Ferrari.

În schimb, clasamentul piloților este acum mai strâns:

1. Oscar Piastri 336 puncte

2. Lando Norris 314 puncte

3. Max Verstappen 273

Clasamentul constructorilor

1. McLaren – 650 puncte

2. Mercedes – 325 puncte

3. Ferrari – 300 puncte

