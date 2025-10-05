Formula 1 în Singapore: s-a câștigat titlul mondial!

Englezul George Russell (Mercedes) a dominat de o manieră categorică Marele Premiu al statului Singapore.
George Russell a câștigat fără emoții Marele Premiu al statului Singapore și a obținut a cincea cursă a carierei.
Russell a fost urmat de campionul mondial Max Verstappen și de piloții McLaren - Lando Norris și Oscar Piastri.
Punctele obținute de Norris și Piastri sunt suficiente pentru ca McLaren să își adjudece titlul la constructori, având deja o distanță imensă față de Mercedes și Ferrari.
În schimb, clasamentul piloților este acum mai strâns:
1. Oscar Piastri 336 puncte
2. Lando Norris 314 puncte
3. Max Verstappen 273
Clasamentul constructorilor
1. McLaren – 650 puncte
2. Mercedes – 325 puncte
3. Ferrari – 300 puncte
McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 👏
In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK— Formula 1 (@F1) October 5, 2025