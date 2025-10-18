Formula 1: accident între piloții McLaren în sprintul de la Austin! Verstappen profită

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 20:50
Formula 1: accident între piloții McLaren în sprintul de la Austin! Verstappen profită
Piastri și Norris s-au ciocnit în urma lui Verstappen FOTO X Formula 1

Olandezul Max Verstappen a câștigat cursa sprint premergătoare Marelui Premiu al Statelor Unite, a 19-a din cele 24 de etape ale Campionatului mondial de Formula 1.

Verstappen, campion mondial en-titre, a plecat perfect în cursă, în vreme ce piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, s-au acroșat din cauza australianului și au ieșit din competiție.

Pilotul Red Bull a fost urmat de George Russell (Mercedes) și de Carlos Sainz (Williams-Mercedes).

Olandezul a reușit în urma acestei victorii să strângă diferența care îl desparte de cei doi piloți de la McLaren.

În clasamentul piloților, situația se prezintă astfel:

1. Oscar Piastri 336 de puncte

2. Lando Norris 314 puncte

3. Max Verstappen 281 de puncte

Marele Premiu al Statelor Unite va avea loc duminică, de la ora 22.00 (Antena 3).

