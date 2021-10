Arde Formula 1! Tensiune maximă între Lewis Hamilton și Max Verstappen: ”Idiot prost!” Pilotul care i-a arătat rivalului degetul mijlociu VIDEO

Cel mai tensionat sezon de Formula 1 din ultimii ani îi are ca protagoniști pe multiplul campion Lewis Hamilton (36 de ani) și pe tânărul olandez Max Verstappen (24 de ani). Rivalitatea dintre cei doi a depășit limitele sportivității cu ocazia Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii.

Cei doi piloți s-au contrat pe pistă încă din primele sesiuni de antrenamente libere pentru cursa care va avea loc duminică la Austin.

Spiritele s-au încins după ce Max l-a depășit pe Hamilton în curba cu numărul 15, încălcând o lege nescrisă între piloți, care de obicei nu se depășesc reciproc în turul de lansare, respectând ordinea ieșirii pe pistă.

Hamilton n-a rămas dator, urmărindu-l pe Verstappen și depășindu-l în curba 20, olandezul fiind scos în exterior de manevra britanicului. ”Ha, idiot prost!” a fost auzit Verstappen, care i-a arătat și degetul mijlociu lui Hamilton. ”Nu-l băga în seamă, ignoră-l”, i-au răspuns oficialii echipei Red Bull.

În clasament, cu șase curse rămase de disputat, Verstappen are un avantaj minim față de Hamilton (262,5 puncte, respectiv 256,5).

