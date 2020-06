China ar putea gazdui doua curse de Formula 1 anul acesta

Ziare.

"Organizatiile sportive internationale tin foarte mult la aceste evenimente sportive de talie mondiala din China si Shanghai. In ciuda multor schimbari ale evenimentelor noastre din cauza pandemiei, am primit sprijin din partea organizatiilor sportive internationale si a asociatiilor nationale pentru unele dintre evenimentele noastre. Ni se va permite sa organizam competitiile la Shanghai la un moment dat, in a doua jumatate a anului, in functie de situatia pandemiei", a declarat, luni, directorul Biroului sportiv din Shanghai Sports, Xu Bin, la un post local de radio, potrivit motorsport.com.Intrebat despre posibilitatea de a gazdui doua curse de Formula 1, Xu a spus: "Nu a fost inca luata o decizie. Este propunerea FOM (n.r. - Formula One Management). F1 a anuntat opt curse europene, fara nicio runda in Asia. Evenimentul programat initial... a fost amanat pentru a doua jumatate a anului. In timpul discutiei, FOM a intrebat daca putem gazdui doua curse la Shanghai. Nu s-a decis. Va depinde de situatia pandemiei."Marele Premiu al Chinei trebuia sa aiba loc la 19 aprilie, la Shanghai, dar a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus.De altfel, pana in prezent, au fost amanate sau anulate 12 din cele 22 de etape ale acestui sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, din cauza pandemiei.La 2 iunie, FIA a prezentat calendarul primelor opt curse de Formula 1 din sezonul 2020, care vor avea loc in Europa, Campionatul Mondial urmand a avea startul in Austria, la Spielberg, in 5 iulie. Curse "duble" vor avea loc in Austria si Marea Britanie, la Silverstone