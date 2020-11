Previziuni sumbre pentru Dinamo. "Clubul se va desfiinta. Cine e in spatele afacerii este un mare escroc"

"Oracolul de la Balcesti" nu vede cu ochi buni viitorul echipei din Stefan cel Mare, in conditiile actuale."Cine este in spatele acestei afaceri de la Dinamo este un mare escroc.Orice afacere pe pamantul asta se face cu o garantie inainte, iar la Dinamo nu s-a intamplat asa ceva! In doua luni de zile jucatorii isi depun memorii si pleaca de la echipa, iar atunci clubul se va desfiinta!Cel mai castigat in aceasta afacere este cel care a vandut-o, iar afacerea de la Dinamo este o mare escrocherie, va spun euFotbalul in ziua de astazi in Romania inseamna puscarie, de-aia nu au venit de exemplu la Dinamo, Cristi Borcea , Gigi Netoiu sau Nicolae Badea, cu care am vorbit chiar eu sa preluam Dinamo, dar cand am auzit ce datorii are clubul, eu le-am spus fugiti de aici", a spus Dragomir pentru Realitatea Sportiva.Dinamo are doar doua victorii in campionat, iar jucatorii si antrenorul Cosmin Contra ameninta cu plecarea, din cauza salariilor neplatite.CITESTE SI: VIDEO "Au fost imparatul Dobrin, regele Balaci si restul". Cine a fost cel mai bun fotbalist roma