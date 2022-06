Doliu in Formula 1: "Cu o tristete imensa am aflat despre decesul neasteptat al lui Charlie"

Directorul de cursa al Formulei 1, britanicul Charlie Whiting, a decedat la varsta de 66 de ani, joi, la Melbourne (Australia), unde va avea loc in weekend primul Mare Premiu al sezonului 2019, a anuntat Federatia Internationala de Automobilism, citata de AFP.

"Cu o tristete imensa am aflat despre decesul neasteptat al lui Charlie", a scris intr-un comunicat presedintele FIA, Jean Todt, care a salutat "o figura indispensabila si de neegalat a Formulei 1".

Whiting a fost victima unei embolii pulmonare, relateaza AFP.

Britanicul a debutat in F1 in 1977, la echipa Hesketh Racing, iar apoi s-a remarcat ca mecanic sef la Brabham, punand umarul la titlurile mondiale cucerite de brazilianul Nelson Piquet in 1981 si 1983.

Sustinut de fostul patron al echipei Brabham, Bernie Ecclestone, devenit apoi proprietar al Formulei 1, Whiting a ajuns in 1988 la FIA ca delegat tehnic.

Ela devenit director de cursa in 1997 si ocupa in acelasi timp si functiile de delegat cu securitatea si sef al departamentului tehnic al FIA.

"Formula 1 a pierdut un prieten devotat si un ambasador carismatic", a mai spus Todt.

