Fanii Formulei 1 au primit vestea pe care o asteptau. Sezonul 2020 va incepe in iulie. Care sunt cursele confirmate pana acum

Ziare.

com

Actualul sezon 2020 nu a apucat nici macar sa inceapa avand in vedere pandemia de coronavirus. Toate cursele care trebuiau sa aiba loc inca din luna martie, incepand cu Marele Premiu din Australia, au fost pe rand anulate.Acum insa, toata lumea poate respira usurata. Formula 1 se va relua cu portile inchise pe 5 iulie, cu Marele Premiu din Austria. Decizia este una oficiala si a fost luata de Guvernul de la Viena , care a aprobat planul pus la cale de FIA , un plan cu masuri foarte dure pentru a proteja pe toti cei implicati, fata de pandemia de coronavirus.Primele doua curse ale anului vor avea loc pe 5 si 12 iulie in Austria asadar, pe circuitul de la Spielberg. Va urma Marele Premiu al Ungariei pe 19, iar apoi vom avea doua curse in Marea Britanie, pe circuitul de la Silverstone , tot la o diferenta de o saptamana una fata de cealalta.In plus, mai avem confirmate in acest moment si alte doua curse, pe 30 august si 6 septembrie, la Spa in Belgia si la Monza in Italia.D.A.