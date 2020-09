Ferrari, la un minim istoric. Umilinta suprema pentru "calutul cabrat", chiar pe circuitul de casa de la Monza

A fost un sezon dezastruos pentru Ferrari in Marele Circ, dar nimeni nu si-ar fi imaginat ca celebrele masini rosii vor incheia calificarile pentru cursa de maine dincolo de locul 10 pe grila de start.Cei care au scris o pagina neagra in istoria Scuderiei sunt pilotii Sebastian Vettel si Charles Leclerc, chiar pe circuitul de la Monza (Italia), acolo unde, teoretic, bolizii Ferrari ar fi trebuit sa se simta ca acasa.Vettel va porni de pe pozitia a 17-a, fiind eliminat inca dupa prima sesiune de calificare, in timp ce Leclerc a terminat al 13-lea in mansa secunda. Ca urmare, nici un pilot Ferrari n-a concurat in ultima runda, a treia, acolo unde s-au intrecut doar primii 10 piloti , in ordinea timpilor scosi pe un tur de circuit