Fiul lui Michael Schumacher a ratat podiumul la Spielberg dupa ce i-a pornit extinctorul in cockpit

Duminica, in cursa de sprint din Austria, Schumacher jr. a plecat de pe pozitia a cincea grilei si a ajuns pe locul 3, in turul 12 din 28.Insa in turul 15, extinctorul din masina pilotului german de 21 de ani a pornit si a inceput sa arunce spuma pe bordul si pe volanului monopostului Prema Racing. In scurt timp, cockpitul s-a umplut de spuma si Schumacher jr. a fost nevoit sa se retraga definitiv la boxe.Mick Schumacher a ratat podiumul si sambata, in cursa de baza, pentru 139 de miimi de secunda.Tanarul pilot este la al doilea sezon in Formula 2. Anul trecut, el a ocupat locul 12 in clasamentul general, avand cea mai buna clasare, locul I, in Ungaria, la sprint.