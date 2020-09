Formula 1, cursa incredibila la Monza. Masinile Ferrari au abandonat, Lewis Hamilton a gafat. Cine e castigatorul surpriza

Cu marele favorit Lewis Hamilton plecat din pole-position, putini se asteptau la un alt invingator in etapa a 8-a din sezonul 2020 al Formulei 1. Cursa de la Monza a avut insa de toate, fiind marcata in primul rand de abandonul ambelor monoposturi Ferrari , pilotate de Sebastian Vettel si Charles Leclerc, chiar pe circuitul favorit al Scuderiei. "Bine ca n-au fost spectatori sa ne sustina", a spus la final Vettel.Cum evenimentele de pe circuit s-au tinut lant, favoritul Hamilton a comis la un moment dat o greseala fatala, intrand neregulamentar la boxe si fiind trimis tocmai pe ultima pozitie. Britanicul a recuperat si s-a clasat la final pe locul 7, cea mai slaba performanta a sezonului pentru liderul clasamentului general.In aceste conditii, victoria de etapa la Monza i-a revenit unui outsider, francezul Pierre Gasly de la echipa Alpha Tauri- Honda , tanarul de 24 de ani aflandu-se la primul sau succes major in Formula 1.