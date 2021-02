Un dublu campion mondial in Formula 1 a suferit un accident pe bicicleta. Pilotul a fost lovit de o masina

"Alpine F1 anunta ca Fernando Alonso a fost implicat intr-un accident rutier in timp ce se deplasa cu bicicleta in Elvetia. Fernando este constient si bine si asteapta alte investigatii medicale, maine dimineata. Echipa Alpine F1 nu va mai face vreo declaratie in acest moment. Maine vor veni noi detalii", este anuntul echipei de Formula 1.Gazzetta dello Sport noteaza ca Alonso a fost lovit de o masina in apropiere de Lugano. Spaniolul dublu campion mondial in Formula 1, in 2005 si 2006 , ar avea o fractura la mandibula si probleme la dantura.Citeste si: