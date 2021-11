Primul pilot chinez din Formula 1! Cum vor arăta echipele în 2022

Guanyu Zhou este primul pilot chinez care va concura în Formula 1, după ce a semnat un contract cu echipa Alfa Romeo, valabil pentru sezonul 2022, informează BBC.

Zhou este angrenat în Formula 2 în acest sezon, fiind pe locul doi în clasamentul general.

Zhou, 22 de ani, îl înlocuieşte pe italianul Antonio Giovinazzi şi îl va avea coechipier pe finlandezul Valtteri Bottas, care va pleca de la Mercedes la finalul sezonului. Bottas va ocupa locul lăsat liber de veteranul Kimi Raikkonen, care a decis să se retragă anul acesta, scrie News.ro.

Zhou a reuşit trei victorii în acest sezon al F2, din care au mai rămas de disputat două runde, luna viitoare, în Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite.

"Am visat de mic să urc cât de mult pot într-un sport care mă pasionează, iar acum visul s-a împlinit. Mă simt bine pregătit pentru imensa provocare a Formulei 1, vârful sportului meu, alături de un talent dovedit, de clasă mondială, Valtteri Bottas", a declarat tânărul pilot.

Guanyu Zhou a făcut parte din academia Ferrari de dezvoltare a tinerilor piloţi, în perioada 2014-2018, apoi a trecut la Renault, din 2019. În ultimii doi ani, a fost pilot de teste pentru echipa de F1 a companiei franceze.

El va aduce la Alfa Romeo un pachet financiar important, despre care se spune că valorează multe milioane de euro.

Directorul echipei, Frederic Vasseur, a recunoscut, într-un interviu exclusiv pentru BBC Sport, că acesta a fost un factor în cooptarea lui Zhou.

"Latura financiară nu poate fi ascunsă", a afirmat el.

În urma acestor permutări, iată cum va arăta grila de start în Formula 1 în sezonul viitor

