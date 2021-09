Cursă nebună în Formula 1: ploaia a dat totul peste cap! Verstappen a reușit o revenire miraculoasă, cu 19 locuri recuperate

Marele Premiu de la Soci a fost unul cu adevărat spectaculos.

Mai erau câteva tururi până la final și britanicul Lando Norris (McLaren) conducea în fața lui Hamilton. Ploaia însă a apărut pe pistă, iar Norris a luat o decizie eronată: să nu intre la boxe!

Norris n-a rezistat mult cu peneurile hard pe asfaltul ud și a fost depășit de Hamilton, care a reușit astfel victoria cu numărul 100 a carierei!

Niciun alt pilot n-a mai ajuns în istorie la această cifră incredibilă.

Plecat de pe ultimul loc în grilă, pentru că a schimbat motorul, Verstappen a făcut o cursp de recuperare incredibilă! Și el a fost ajutat de ploaie, pentru că a luat decizia corectă de a schimba pneurile și a terminat pe locul 2!

În clasament, Hamilton are acum două puncte în fața lui Verstappen (Red Bull Racing).

HISTORY!!! 💯 @LewisHamilton becomes the first F1 driver ever to reach 100 wins 👏👏👏 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/AK5cCAaxpe

LAP 51/53

Norris has stayed out on slicks but he's struggling for grip and losing time and then spins off

Hamilton (on inters) has passed him and leads the race#RussianGP #F1 pic.twitter.com/DHuyzkD9B6