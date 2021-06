Formula 1: Hamilton, neputincios! Verstappen mai face un pas spre titlu

El are acum 156 de puncte, cu 18 mai multe fata de rivalul sau, Lewis Hamilton Mercedes ), care a venit pe locul doi in cursa de ieri."Pur si simplu masina Red Bull e mul mai buna in ultimele saptamani", a admis Hamilton. "Imi pare rau, baieti, e tot ce am putut face azi", a transmis el echipei dupa ce a trecut linia de finis.Pe de alta parte, Max Verstappen a dominat cursa de la un capat la altul, n-a cedat locul unu nici pentru un tur si e multumit de performanta masinii. "Masina a fost bine echilibrata si n-am avut probleme nici cu managamentul de cauciuri", a declarat olandezul. Formula 1 ramane in patrua Red Bull si pentru urmatoarea cursa - Marele Premiu al Austriei.1. Max Verstappen 156 de puncte2. Lewis Hamilton 1383. Sergio Perez 964. Lando Norris 865. Valtteri Bottas 74