Verstappen l-a făcut zob pe Lewis Hamilton: "Un idiot!" Duel roată la roată pentru titlu în această seară VIDEO

Marele Premiu al SUA are loc în această seară, de la ora 22.00.

Tensiunea crește pe măsură ce ne apropriem de finalul sezonului din Formula 1. Max Verstappen (Red Bull Racing) și Lewis Hamilton (Mercedes) vor pleca din prima linie în cursa din această seară (ora 22.00, DigiSport 4) de la Austin (SUA).

Cei doi sunt separați de doar șase puncte în clasament. Max are 262,5 puncte, față de cele 256,5 ale lui Hamilton, cu 6 curse rămase din calendar.

Încă din antrenamentele pentru Marele Premiu al SUA, Verstappen și Hamilton au avut un duel roată la roată. Hamilton a ținut morțiș să îl întreacă pe Verstappen, deși erau doar niște simple antrenamente, iar olandezul a reacționat. "Idiot stupid!", a spus Max, care a arătat și degetul mijlociu către adversarul său.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG