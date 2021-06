Thriller in Formula 1: castigatorul s-a decis aproape de finis

Verstappen a plecat din pole-position, dar a gresit dupa primul viraj si a fost depasit de Hamilton. Max a profitat de prima intrare la boxe si a revenit in fata englezului.Apoi, Verstappen a cedat deliberat primul loc, optand pentru o cursa cu doua opriri la standuri, in timp ce Hamilton a ramas cu pneurile "hard" alese dupa prima oprire.Strategia lui Vertappen s-a dovedit castigatoare, pentru ca pilotul a trecut de ambii piloti Mercedes, pe Hamilton depasindu-l chiar in penultima tura.Verstappen isi mareste acum avantajul in clasamentul pilotilor. Are acum 113 puncte, fata cele 119 ale lui Hamilton.