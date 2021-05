Uluitor. Mecanicii echipei Mercedes nu pot scoate o roata de pe masina lui Valtteri Bottas. Care e singura solutie

Roata este atasata de monopost si acum, potrivit oficalilor echipei Mercedes, care spun ca masina trebuie sa ajunga in fabrica pentru a putea fi indepartata piulita de prindere."Nu am scos inca roata. Monopostul este in garajul nostru, cu roata pe el", a spus directorul tehnic James Allison, care a precizat ca piulita trebuie taiata in fabrica echipei."Daca nu pui bine pistolul pe piulita, atunci acesta poate tesi fetele laterale ale piulitei. Numim asta prelucrarea piulitei. Este ca atunci cand iei o surubelnita cu cap Phillips (n.r. - cu cap in cruce) si nu o potrivesti corect in crucea surubului. Incepi sa rotunjesti fata de actionare a surubului si apoi pur si simplu nu il poti scoate din ce incerci sa-l scoti, deoarece nu mai are fetele de actionare.Un lucru foarte asemanator se intampla cu piulitele noastre in cazul in care pistolul incepe sa se roteasca si sa teseasca fetele piulitei rotii. Avand in vedere puterea pistolului, poti ajunge fara nicio fata de actionare si pur si simplu prelucrezi piulita pana nu mai ramane nimic de apucat si asta am avut (n.r. - la Monte Carlo)", a explicat Allison, potrivit motorsport.com.Seful echipei Mercedes, Toto Wolff, a spus ca au existat "multi factori" care au contribuit la aceasta problema, refuzand sa o reduca la o singura eroare."Trebuie sa revizuim designul, trebuie sa examinam materialul piulitei de la roata, deoarece mecanicii care o actioneaza trebuie sa o faca intr-un mod in care sa nu o poata prelucra. Mecanicul care a facut acest lucru este unul dintre cei mai buni si unul dintre cei mai pregatiti din punct de vedere al vitezei la schimbul de pneuri. Deci, mereu lucrurile se aduna. Nu este niciodata vina cuiva, este intotdeauna din mai multi factori", a precizat el.Privat de cel putin un loc 2 la final, Bottas a fost "extrem de dezamagit" sa-si incheie cursa in boxe. "Practic ma gandeam la ceva de genul "da, a fost o oprire lenta la boxe". Si atunci am inceput sa calculez: "bine, probabil ca trece Sainz" si atunci aveau sa treaca si Norris sau cine era in spate. Apoi, cand s-au facut 30 de secunde sau cam asa, nu mi-a venit sa cred. Evident, e foarte dezamagitor si trebuie sa ne asiguram ca e o situatie care nu se mai intampla niciodata. Este o mare greseala", a adaugat finlandezul.Podiumul a fost completat de spaniolul Carlos Sainz jr. ( Ferrari ) si de britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes), clasati in ordine pe locurile 2-3.