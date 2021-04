Ce obicei ciudat are baiatul lui Michael Schumacher in timpul curselor

La volanul unui monopost Haas, el a incheiat cursa din Bahrein pe locul al 16-lea. Este o pozitie normala, tinand cont ca masinile Haas nu sunt printre cele mai performante din Formula 1, ba chiar din contra.Acest sezon este de fapt unul de acomodare pentru Mick Schumacher care ar putea face apoi pasul spre o echipa mai cu pretentii.Baiatul lui Michael Schumacher, in varsta de 22 de ani, a povestit cum face fata presiunii unei curse."Cineva mi-a spus odata ca este foarte util sa vorbesti cu tine in masina", a declarat germanul pentru F1-Insider. "Prima data cand am auzit asta, m-am gandit: hmm, suna ciudat. Dar este de fapt foarte, foarte util.Daca esti capabil sa vorbesti cu tine insuti, atunci poti gasi intotdeauna drumul inapoi. Poti trece prin diferite probleme.Si asa ma ajuta cand vorbesc cu mine sa fiu din nou concentrat din nou".Mick Schumacher este fost campion in Formula 2 si un pilot de mare perspectiva, dar si cu o presiune uriasa pe umerii sai, tinand cont de mostenirea pe care tatal sau a lasat-o in F1.