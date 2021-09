Formula 1 merge în Qatar chiar din acest an! Fanii F1 sunt furioși

Șefii Formulei 1 au decis să pună Qatarul pe traseul Marelui Circ chiar din acet an.

Circuitul Internațional Losail din Qatar va organiza primul său Grand Prix de Formula 1 în perioada 19-21 noiembrie.

Va fi cea de-a 20-a oprire a sezonului pentru piloți și va deschide seria curselor din Orientul Mijlociu. După Qatar, vin ultimele curse ale sezonului, în Arabia Saudită (3-5 decembrie) și în Emirate (10-12 decembrie).

Pe lângă întrecerea din acest an, Qatarul va găzdui Formula 1 pentru încă cel puțin 10 ani, conform acordului semnat cu FIA.

Fanii Formulei 1 nu privesc cu ochi buni această mutare. Comentariile la această știre de pe contul de Twitter al F1 sunt în proporție covârșitoare negative, știut fiind faptul că în Qatar există probleme uriașe cu respectarea drepturilor omului.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November

Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023

هلا بكم في الدوحة#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I2EhTIw7KW