Formula 1: Sebastian Vettel castiga prima cursa a sezonului 2018

Pilotul german Sebastian Vettel a castigat primul Mare Premiu al sezonului 2018 in Formula 1, in Australia, pe circuitul de la Melbourne, luandu-i fata campionului mondial in exercitiu, Lewis Hamilton.

Hamilton a avut pole position in Australia, a dominat inceputul de cursa, dar la un moment dat Vettel a reusit sa castige, dupa o strategie excelenta a echipei sale Ferrari, alaturi de colegul sau Kimi Raikkonen, care a prins a treia treapta a podiumului.

Ricciardo, Alonso, Verstappen, Hulkenberg, Bottas, Vaandorne si Sainz sunt ceilalti sportivi care au prins punctele in prima cursa a anului.

Este a doua victorie la rand in Australia pentru Vettel, care a triumfat in total de 3 ori la Melbourne, inca o data facand acest lucru si in echipa celor de la Red Bull Racing.

48 de victorii are in cariera cumulate Sebastian Vettel, care runda viitoare va lua startul cu numarul 100 in Formula 1.

Urmatoarea cursa are loc in Bahrain, pe circuitul de la Sakhir.

