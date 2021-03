Start in Formula 1! Toti ochii sunt pe baiatul lui Michael Schumacher

Sezonul 2021 il are in continuare ca mare favorit pe Lewis Hamilton , britanicul de la Mercedes vizand al optulea titlu de campion mondial. Principalul lui oponent ar fi Max Verstappen (Red Bull Racing).De altfel, cele doua monoposturi au performat si cel mai bine in antrenamente, spre deosebire de bolizii Ferrari , pentru care se anunta un nou sezon dezamagitor.Revenirea lui Fernando Alonso in Formula 1, de data aceasta la Alpine (fosta Renault ), va fi cu siguranta de urmarit.Calificari - sambata, 27 martie, ora 17:00, Digi Sport 3Cursa - duminica, 28 martie, ora 18:00, Digi Sport 1 si Digi 4KCiteste si: