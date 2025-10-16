Formula 1: Valteri Bottas castiga cursa din Austria, Vettel ia avans in clasamentul general

Marele Premiu al Austriei din Formula 1 a fost castigat de finlandezul Valteri Bottas de la echipa Mercedes AMG, care a profitat de faptul ca a avut pole position si si-a depasit rivalii, inclusiv pe marii favoriti Sebastian Vettel si Lewis Hamilton.

Pe podium, Bottas a fost urmat de Vettel si de Daniel Ricciardo, ultimul fiind un australian de la Red Bull Racing.

Hamilton, care a inceput cursa de pe locul 8, dupa ce a fost retrogradat pe grila de start in calificari, in urma unei nereguli cu cutia de viteze, a terminat cursa pe 4, pierzand alte puncte pretioase in lupta cu rivalul Vettel.

In clasamentul general, germanul are acum 171 de puncte, 20 mai multe ca Hamilton, locul 2.

Locul 3 este ocupat de Valteri Bottas, castigatorul din Austria, cu 136 de puncte.

Cursa a avut loc pe circuitul de la Spielberg.

