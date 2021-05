Show la Monte Carlo: avem un nou lider in Formula 1!

Olandezul are 105 puncte, cu patru mai multe ca Lewis Hamilton , de la Mercedes , care a facut o cursa modesta la Monte Carlo si a terminat pe locul 7.Dupa Verstappen au venit Sainz ( Ferrari ) si Norris (McLaren).La linia de finis a stat Serena Williams , care a fluturat steguletul in patratele albe si negre care marcheaza sfarsitul cursei.Din pole-position ar fi trebuit sa plece monegascul Charles Leclerc (Ferrari), insa acesta nu a putut lua startul la cursa din orasul in care s-a nascut din cauza unei probleme mecanice la monopostul Ferrari.Sambata, in calificari , Leclerc a lovit barierele de protectie ale circuitului cand mai erau aproape 20 de secunde din Q3 si olandezul Max Verstappen (Red Bull) stabilea timpi care il puteau aduce in pole-postion.