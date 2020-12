Frank Williams, fondatorul echipei de Formula 1 care-i poarta numele, a fost externat

"Suntem incantati sa anuntam ca Sir Frank a fost externat din spital si ca acum este in recuperare acasa. Familia Williams doreste sa multumeasca tuturor pentru sprijinul acordat in acest moment dificil si sa le doreasca tuturor un Craciun fericit si un An Nou fericit", se arata intr-un comunicat al echipei Williams.Frank Williams, in varsta de 78 de ani, a fost spitalizat, in urma cu aproape doua saptamani, in stare stabila, fara sa fie facut public motivul internarii."Sir Frank Williams a fost internat recent in spital, unde se afla in prezent intr-o stare stabila. Starea medicala a lui Frank este o chestiune privata si, prin urmare, familia nu va oferi alte detalii in acest moment. Va cerem sa respectati confidentialitatea familiei", se arata intr-un comunicat al familiei Williams.Frank Williams a fondat echipa in 1966 si a inscris-o in categoriile junior ale curselor de monoposturi. Williams a devenit constructor in Formula 1 in 1977 si a castigat primul Grand Prix la Silverstone , in 1979.Frank Williams a suferit rani grave intr-un accident rutier produs in Franta, in 1986, in urma caruia a ramas cvadriplegic.Dar el a continuat sa conduca echipa in ciuda dizabilitatilor sale si, alaturi de co-fondatorul Patrick Head, Williams a devenit o echipa puternica la sfarsitul anilor 1980 si de-a lungul anilor '90. Pentru activitatea lui in sportul cu motor, Williams a fost facut cavaler, in 1999.Williams si-a incheiat asocierea cu echipa care ii poarta numele in septembrie, imediat dupa achizitia team-ului de la Grove de catre Dorilton Capital.Sub conducerea lui Frank, Williams F1 a castigat sapte tiluri mondiale la piloti si noua la constructori.CITESTE SI: