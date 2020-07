Hamilton, penalizat cu trei locuri pe grila de start a Marele Premiul al Austriei in Formula 1

Hamilton nu a incetinit intr-un sector al pistei in care erau fluturate steagurile galbene. Initial, britanicul de la Mercedes nu a fost sanctionat, dar echipa Red Bull a depus o plangere si a avut castig de cauza.Hamilton ocupase locul 2 in calificari , dupa coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas. Campionul mondial en titre porneste in cursa de pe locul 5 al grilei.Au promovat cate o pozitie olandezul Max Verstappen (Red Bull), britanicul Lando Norris (McLaren- Renault ) si thailandezul Alexander Albon (Red Bull).Pilotul din Monaco al echipei Ferrari , Charles Leclerc, a anuntat ca nu ingenuncheaza inaintea cursei, in semn de sustinere pentru miscarea Black Lives Matters."Cred ca ceea ce conteaza sunt faptele si comportamentele in viata noastra de zi cu zi, mai degraba decat gesturi formale care ar putea fi considerate controversate in unele tari. Nu voi ingenunchia, dar acest lucru nu inseamna deloc ca sunt mai putin angajat decat altii in lupta impotriva rasismului", a spus el.Cursa austriaca s-a desfasoarut fara spectatori.CM de Formula 1 trebuia sa inceapa la 15 martie, dar startul a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus.