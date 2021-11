Formula 1: duel pasionant între Hamilton și Verstappen în Brazilia!

Marele Premiu al Braziliei a oferit un duel roată la roată între pretendenții la titlu.

Plecat de pe locul 10 în grilă, britanicul Lewis Hamiltn a făcut o cursă de recuperare fantastică și a ajuns în urma rivalului său, olandezul Max Verstappen.

La prima tentativă de depășire, ambii piloți au ieșit în afara circuitului.

Apoi, Hamilton a reușit să treacă de Verstappen, a câștigat cursa și a reușit să strângă diferența în clasamentul geenral.

Cu trei curse rămase din sezon, Verstappen mai are 14 puncte față de Hamilton.

Însă mașina Mercedes a arătat în Brazilia că pur și simplu e de neoprit!

He brings down the gap to Verstappen in the title fight to just 14 points!!! 🤯 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/0Ct4xgGG2l

What a race from the incredible @LewisHamilton , what a race 👏

MAX: "We tried everything today and gave it our all. It was a lot of fun but in the end we just lacked a bit of pace.

"We still have a decent lead so today was about damage limitation. I'm confident we'll come back stronger in the next races"#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/OPqARs1OgO